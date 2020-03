Mercoledì 4 marzo 2020 - 20:54

Coronavirus, da Fmi 50 miliardi dollari per affrontare emergenza

Georgieva: per i Paesi a basso reddito e i mercati emergenti

Roma, 4 mar. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale stanzia 50 miliardi di dollari per l’emergenza coronavirus. Lo ha detto la direttrice dell’Fmi, Kristalina Georgieva, in una conferenza stampa con il presidente della Banca Mondiale, David Malpass. Il Fondo, ha sottolineato Georgieva, “metterà a disposizione circa 50 miliardi attraverso i suoi strumenti di finanziamento di emergenza a erogazione rapida per i Paesi a basso reddito e i mercati emergenti che potrebbero chiedere sostegno”.

“Di questi 50 miliardi di dollari – ha aggiunto Georgieva – 10 miliardi sono disponibili a zero interessi per i paesi più poveri attraverso la Rapid credit facility”.