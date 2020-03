Lunedì 2 marzo 2020 - 16:35

Coronavirus, Iata: crollo prenotazioni aerei, stop a regole slot

"Chiediamo ai regolatori di tutto il mondo di aiutare il settore"

Roma, 2 mar. (askanews) – Crolla il traffico aereo mondiale a causa del coronavirus. Lo afferma la Iata, l’associazione internazionale delle compagnie aeree, che “sta contattando le authority del trasporto aereo in tutto il mondo per chiedere la sospensione immediata e per la stagione 2020 delle norme che regolano l’uso degli slot aeroportuali, a causa dell’impatto del Covid-19”.

Una ricerca della Iata, spiega l’amministratore delegato Alexandre de Juniac, “mostra che il traffico è crollato sulle rotte chiave in Asia e questo si sta riverberando su tutta la rete globale di trasporto aereo, anche tra paesi senza gravi focolai di Covid-19. Ci sono precedenti per la sospensione delle regole di utilizzo degli slot e riteniamo che le circostanze richiedano nuovamente una sospensione. Chiediamo ai regolatori di tutto il mondo di aiutare il settore a pianificare l’emergenza di oggi e il futuro recupero del network, sospendendo temporaneamente le regole per gli slot”.

“Il mondo – aggiunge de Juniac – si trova di fronte a una grande sfida per impedire la diffusione del coronavirus e, allo stesso tempo, consentire all’economia globale di continuare a funzionare. Le compagnie aeree sono in prima linea in questa sfida ed è essenziale che i regolatori lavorino con noi per garantire che le compagnie aeree siano in grado di operare nel modo più sostenibile, sia economico sia ambientale, per attenuare i peggiori effetti della crisi”.