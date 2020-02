Venerdì 28 febbraio 2020 - 11:09

Inflazione,Istat: a febbraio crescono prezzi carrello spesa, +0,7%

Rallentano quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto

Roma, 28 feb. (askanews) – A febbraio i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano in misura contenuta (da +0,6% di gennaio a +0,7%) mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano (da +1,3% a +1%), registrando però in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all’intero paniere. E’ la stima preliminare diffusa dall’Istat.