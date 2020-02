Giovedì 27 febbraio 2020 - 17:13

Coronavirus, Fmi: Se situazione peggiora via ad azioni internazionali coordinate

Con misure sincronizzare su economia e sanità

Roma, 27 feb. (askanews) – Nel caso si verificasse un aggravamento delle ricadute economiche dell’emergenza coronavirus “azioni coordinate e sincronizzate su scala internazionale sarebbero efficaci”, ha ribadito il portavoce capo del Fondo monetario internazionale, Gerry Rice, durante l’incontro mensile con la stampa.

Siamo di fronte a “qualcosa che può essere affrontato solo attraverso la cooperazione internazionale”, ha rilevato. E nel caso in cui si rendesse necessario servirebbero “misure coordinate sia a livello economico che sanitario”, posto che “non siamo ancora a questo punto”, ha puntualizzato Rice.

E in questa ottica è già di per sé positivo che si sia riunito il G20 delle Finanze, al recente vertice a Riad. Alla riunione in Arabia Saudita di coronavirus “si è discusso molto, sia nelle sale di lavoro che a margine, nei corridoi. E questo è molto importante. E’ un bene che ci siano il G20 e il G7, gruppi che sono in dialogo costante su come il mondo possa rispondere a questo virus”, ha detto ancora Rice.

