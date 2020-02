Giovedì 27 febbraio 2020 - 15:33

Bnl: nuove nomine nella divisione Corporate banking

"Un altro passo nell'attuazione del piano industriale"

Roma, 27 feb. (askanews) – La divisione Corporate banking della Bnl rafforza con nuove nomine “la squadra del coverage sui clienti corporate e pubblica amministrazione”. Lo comunica la banca del gruppo Bnp Paribas, sottolineando che Paolo Vetta, prima responsabile del mercato Large Corporate dal 2007, “assume l’incarico di nuovo responsabile del mercato Corporate e Pubblica amministrazione. Al responsabile riportano le sette direzioni territoriali Corporate & P.A. della divisione”.

Mariaelena Gasparroni, “già Head of Industry fashion luxury, in Bnp Paribas dal 2005, assume il ruolo di responsabile del mercato Large Corporate, in sostituzione di Paolo Vetta. A lei riportano le sette industry al servizio dei clienti del mercato Large Corporate”. I due responsabili di mercato “riportano direttamente al direttore della divisione Corporate banking, Regina Corradini d’Arienzo”.

Affiancano i due responsabili di mercato, con il ruolo di deputy, Mirko Cecchetto per i clienti Large Corporate, in precedenza Head of Industrial and Manufacturing, e Domenico Pompa per il mercato Corporate e Pubblica amministrazione, prima direttore regionale Corporate e P.A. Centro.

Cambiamenti anche ai vertici delle direzioni territoriali Corporate e P.A., con la nomina di Chiara De Gasperi a direttore Corporate Toscana e Umbria e di Massimiliano Manzo a direttore regionale Corporate Centro.

Le nomine “rappresentano un ulteriore passo nell’attuazione del piano industriale di crescita corporate 2019-2023 di Cib Italy e Corporate Division di Bnl lanciato da Vittorio Ogliengo, executive chairman di Bnp Paribas Cib Italy e vicedirettore generale di Bnl, che mira a realizzare sinergie e cooperazione tra mercati e ad accrescere i benefici per la clientela corporate e Cib”.