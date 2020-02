Martedì 25 febbraio 2020 - 19:40

Coronavirus, Georgieva (Fmi): evitare le reazioni esagerate

Necessarie misure proporzionate per evitare danni all'economia

New York, 25 feb. (askanews) – È necessario fare attenzione “a non reagire in modo esagerato alla minaccia portata dal coronavirus”. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva in un’intervista al Wall Street Journal. Georgieva ha invitato i governi ad adottare misure proporzionate “per evitare di danneggiare le loro economie” e, pur ribadendo l’importanza di “essere vigili”, ha sottolineato la necessità di “calibrare le misure in modo appropriato”.

Georgieva ha sottolineato che deve restare alta l’attenzione “per le altre questioni molto importanti per la stabilità e la prosperità mondiale”. Inoltre, ha anticipato che il Fondo si sta preparando, a causa del coronavirus, a rivedere al ribasso le stime di crescita globale.