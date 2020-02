Martedì 25 febbraio 2020 - 17:10

Coronavirus, Fca: niente stop alla produzione, siamo fiduciosi

Gorlier: concessionari preoccupati ma no segnalazioni importanti

Pomigliano d’Arco (Napoli), 25 feb. (askanews) – Negli stabilimenti Fiat Chrysler nonostante l’emergenza coronavirus “al momento non abbiamo interruzioni di produzione e riprendiamo anche quella in Serbia che avevamo posticipato di una settimana. Ovviamente la situazione si sta sviluppando giorno per giorno”. Lo ha sottolineato Pietro Gorlier, responsabile Fca per la regione Emea, a margine di un incontro per illustrare i progressi e gli investimenti per l’impianto di Pomigliano d’Arco.

“Siamo fiduciosi – ha spiegato il manager – di riuscire a navigare attraverso questi problemi però, ovviamente, ogni giorno abbiamo aggiornamenti. Monitoriamo in modo molto stretto quello che succede. Fino a una settimana fa, ci occupavamo soprattutto della parte cinese, siamo riusciti fondamentalmente a superare quella crisi. Per ora ci sono aggiornamenti, adesso stiamo monitorando la situazione italiana”.

Per la rete di concessionari, ha aggiunto Gorlier, “stiamo monitorando: abbiamo visto un po’ di preoccupazione, ma tutto sommato nel weekend in cui avevamo il ‘porte aperte’ per Panda e 500 ibride è andata abbastanza bene. Preoccupazione ce n’è ma non abbiamo segnalazioni importanti. Indubbiamente se il coronavirus dovesse perdurare vedremo coma va il mercato”.