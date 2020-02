Lunedì 24 febbraio 2020 - 09:09

Effetto Coronavirus sui mercati, Piazza Affari apre in forte calo

L'Ftse Mib cede il 3,37%

Roma, 24 feb. (askanews) – Mercati azionario in forte tensione per il diffondersi dei contagi da Coronavirus. Piazza Affari apre infatti in netto calo, con l’Ftse Mib che cede il 3,37%, a 23.937 punti.

Anche le borse asiatiche in netto calo a causa della diffusione dei contagi. A Hong Kong, l’Hang Seng cede l’1,84%, mentre a Shanghai i listini perdono lo 0,28%. Male anche la Malesia, con il KLCI che lascia sul terreno il 2,78% e le Filippine, con il Psei composite in ribasso del 2,32%.

