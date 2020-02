Domenica 23 febbraio 2020 - 18:47

Coronavirus, Fs: rimborserà biglietto per chi rinuncia a viaggio

In corso di definizione termini e modalità del rimborso in bonus

Milano, 23 feb. (askanews) – Il Gruppo Fs, in ottemperanza alle misure approvate dal Consiglio dei Ministri con il Decreto legge per gestire l’emergenza coronavirus, ha in corso di definizione “termini e modalità del rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistate”.