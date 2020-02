Sabato 22 febbraio 2020 - 18:07

Coronavirus: rinviata a Milano Mido, la fiera dell’occhialeria

Doveva tenersi il prossimo weekend

Milano, 22 feb. (askanews) – La Mido rinviata a causa dell’emergenza del coronavirus. Il cda della principale manifestazione dell’occhialeria a livello mondiale, in programma a Milano dal 29 febbraio al 2 marzo, ha deciso di posticipare l’edizione 2020 tra fine maggio e la prima metà di giugno.

“E’ una decisione presa nel rispetto della gravità della situazione attuale e in risposta ai nostri espositori e visitatori – ha commentato Giovanni Vitaloni, presidente di Mido – L’evoluzione della crisi sanitaria in atto nel nostro paese non ci ha lasciato alcun dubbio nella determinante scelta di posticipare l’edizione 2020. Abbiamo prontamente definito e individuato un periodo dell’anno che andasse incontro alle esigenze del settore dell’eyewear italiano e internazionale”.

Le date dell’edizione 2020 di Mido saranno comunicate nei prossimi giorni.