Giovedì 20 febbraio 2020 - 19:18

Banche, Gualtieri: per rimuovere i vertici misure in fase finale

Un adempimento europeo per agevolare l'intervento sui manager

Roma, 20 feb. (askanews) – Il provvedimento per rimuovere più facilmente i vertici delle banche è “un adempimento europeo in via di finalizzazione”. Lo ha affermato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri arrivando a un’iniziativa per la sua candidatura alle elezioni suppletive a Roma.

“Era fermo da tempo – ha sottolineato Gualtieri – stiamo lavorando per completare l’adempimento”.