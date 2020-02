Giovedì 20 febbraio 2020 - 15:22

Air Italy, la proprietà rallenterà la procedura di liquidazione (De Micheli)

Il ministro assicura che il governo pensa a misura ad hoc per i lavoratori

Roma, 20 feb. (askanews) – Il Governo è riuscito a convincere la proprietà di Air Italy a rallentare la procedura di liquidazione della compagnia. Lo avrebbe detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, a quanto si apprende, durante il tavolo di confronto al Mit con sindacati e Regioni Sardegna e Lombardia, sulla crisi della compagnia. Sempre a quanto si apprende, la ministra avrebbe aggiunto che la licenza di volo resterà in capo ad Air Italy che confermerà i voli fino al 16 aprile.

Il Governo, ha aggiunto la ministra, sta mettendo a punto una norma ad hoc per il sostegno al reddito dei lavoratori di Air Italy. “Credo – ha detto la ministra – che un primo segnale come quello della norma speciale per la vertenza sia la dimostrazione del fatto che ce la metteremo tutta”.

In mattinata, davanti alla sede del ministero dove ha luogo il tavolo di confronto, si erano radunate alcune centinaia di lavoratori di Air Italy per manifestare contro la crisi della compagnia aerea.

