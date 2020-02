Mercoledì 19 febbraio 2020 - 21:00

Pil, Gualtieri: coronavirus, non vedo prospettive di recessione

"La cosa più seria è aspettare dati sull'evoluzione del Covid-19"

Roma, 19 feb. (askanews) – Per l’economia italiana “non vedo una prospettiva di recessione, i nostri dati indicano una ripresa quest’anno”. Lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, secondo cui “quanto questa ripresa sarà forte, e sufficiente a compensare il passato, dipenderà da quanto saremo capaci di realizzare il nostro programma e dalla risposta comune dell’Europa, con scelte coordinate come il Green New Deal”.

Al momento, ha spiegato Gualtieri ai microfoni di Sky-Tg24, “la cosa più seria è aspettare le previsioni e i dati sull’evoluzione del coronavirus, che è in Cina e non in Italia”. Quale sarà l’impatto del Covid-19 ,”oltre a un rallentamento dell’economia cinese, è veramente presto per dirlo”.