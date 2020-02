Mercoledì 19 febbraio 2020 - 21:13

Gualtieri: misure per sostegno export e anti-delocalizzazioni

"Al lavoro su nuove norme per favorire il rientro delle imprese"

Roma, 19 feb. (askanews) – Il governo sta lavorando a nuove misure per il sostegno dell’export e per contrastare le delocalizzazioni. Lo ha affermato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ai microfoni di Sky-Tg24. “Abbiamo messo risorse significative nella legge di bilancio – ha sottolineato Gualtieri – e stiamo lavorando per risorse aggiuntive per il sostegno alle esportazioni, settore colpito dalle conseguenze del coronavirus, e per favorire il rientro delle imprese e contrastare le delocalizzazioni”.