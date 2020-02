Mercoledì 19 febbraio 2020 - 21:19

Gualtieri: green bond per efficienza energetica delle scuole

"Emetteremo dei titoli sovrani per sostenere questo progetto"

Roma, 19 feb. (askanews) – In arrivo i “green bond” per favorire l’efficienza energetica degli edifici scolastici. Lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ai microfoni di Sky-Tg24. “Stiamo lavorando – ha sottolineato Gualtieri – per identificare alcuni obiettivi su cui canalizzare le risorse pubbliche. Uno di questi è che tutte le scuole dovranno essere ristrutturate per avere l’efficienza energetica ed emetteremo dei green bond, dei titoli sovrani per sostenere questo progetto”.