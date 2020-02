Martedì 18 febbraio 2020 - 07:43

Intesa Sp, Messina: si apre nuovo capitolo, con Ubi leader in Ue

Uniamo due eccellenze del nostro sistema bancario

Milano, 18 feb. (askanews) – “L’operazione apre un nuovo capitolo della storia di questo gruppo: vogliamo unire due eccellenze del nostro sistema bancario per dare vita a una nuova realtà leader nella crescita sostenibile e inclusiva”. Lo ha dichiarato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su Ubi, annunciata ieri sera. “Grazie a questa operazione, la banca che nascerà dall’integrazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi potrà essere uno dei leader del sistema bancario europeo”.

L’operazione, ha proseguito, “segna una innovazione rilevante nella nostra strategia degli ultimi anni. Siamo infatti convinti che nel nuovo scenario del sistema bancario europeo degli anni ’20 sia necessario guardare avanti e porsi nuovi obiettivi. La nostra banca si è sempre distinta per lungimiranza; lo abbiamo dimostrato nel 2011 quando, in anticipo rispetto al settore bancario, abbiamo lanciato un’operazione di rafforzamento del capitale. Una mossa vincente che ci ha consentito di soddisfare i nuovi criteri fissati dalla BCE e porre le fondamenta di un decennio di crescita che ci ha condotti sino a qui. Il nostro settore, a livello europeo, è entrato in una nuova fase che richiede maggiori dimensioni, una più ampia capacità di investire e l’adozione di un nuovo modello di finanza sostenibile”.