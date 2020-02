Lunedì 17 febbraio 2020 - 13:02

Via a Milano Moda Donna, in Lombardia 10mila imprese su 91mila

Settimana di sfilate in programma dal 18 al 24 febbraio

Milano, 17 feb. (askanews) – Con Milano Moda Donna, in programma dal 18 al 24 febbraio, ritorna in città la settimana delle sfilate dedicata questa volta alle collezioni autunno-inverno. Per l’occasione l’Ufficio Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha elaborato i dati del Registro Imprese al terzo trimestre 2019 evidenziando che il settore moda, tra vendita di abbigliamento e accessori, riguarda in Lombardia quasi 10mila imprese su 91mila attive in Italia. Di queste 10.000 una su tre ha sede a Milano (3.518); sono soprattutto imprese che si occupano di confezioni per adulti (1.147), come in generale anche in regione (3.249). In Lombardia al secondo posto per imprese si piazza Brescia (1.335), seguita da Bergamo (959), Varese (788) e Monza e Brianza (738).

A livello nazionale la città con più imprese legate all’abbigliamento sono Napoli (9.206), Roma (8.403), Milano (3.518), Bari (2.778), Torino (2.589), Salerno (2.429). Anche Palermo superano le 2 mila imprese, a seguire Caserta, Firenze e Catania. Prato ha una maggiore presenza di boutique col 47% dello shopping di moda del territorio, rispetto al 35% italiano, seguita da Grosseto, Campobasso, Biella, Pordenone, Udine. Tra le lombarde prima sempre per presenza di boutique è Lecco col 37%.

Per l’abbigliamento bimbi la maggiore diffusione si ha a Matera col 14% rispetto al 7% nazionale, seguita da Lecce, Enna, Foggia. Per la biancheria intima prima è Rovigo col 22% rispetto al 10% nazionale, seguita da Campobasso, Reggio Emilia e Monza. Per le pellicce prima risulta Firenze col 2,3% rispetto allo 0,5% nazionale, seguita da Biella e Varese. Tra le prime lombarde figura anche Lodi. Per i cappelli prima è Aosta col 3,7% rispetto a 1,3% nazionale, davanti a Siena, Gorizia, Venezia, Lodi, Como, Alessandria e Varese. Per le calzature prima è Firenze col 15% rispetto al 3% nazionale, seguita da Venezia, Siena, Rimini. Prime lombarde sono Milano e Lodi.