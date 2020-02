Lunedì 17 febbraio 2020 - 21:27

Auto, Patuanelli: misure e risorse per la mobilità sostenibile

"Impegnati a incidere profondamente sulla transizione in atto"

Roma, 17 feb. (askanews) – Il confronto sul settore automotive “che stiamo portando avanti al ministero dello sviluppo economico consentirà di individuare le misure e le risorse da destinare alla pianificazione della rete infrastrutturale del paese, per supportare la diffusione dei nuovi servizi di mobilità sostenibile”. Lo ha detto il ministro Stefano Patuanelli, secondo cui “l’obiettivo è di realizzare un modello di sviluppo infrastrutturale capace di realizzare sinergie tra pubblico e privato. Per questo siamo impegnati a incidere profondamente sulla transizione in atto in un settore strategico come quello dell’automotive”.

Patuanelli ha presieduto il secondo gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo delle reti infrastrutturali, istituito nel quadro del tavolo automotive, con l’obiettivo di sostenere la transizione del settore verso la mobilità sostenibile. All’incontro hanno partecipato Rse, i rappresentanti di associazioni, aziende, sindacati, della Conferenza delle Regioni, dell’università e della ricerca.

Nella riunione “è stato illustrato l’attuale stato delle infrastrutture di rifornimento e di ricarica, a livello nazionale ed europeo, e il fabbisogno necessario a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità per il trasporto al 2030 prefissati dall’Italia nel Pniec”.

Per supportare “la ricerca e l’implementazione delle reti saranno messi a disposizione incentivi, misure di semplificazione e standardizzazione delle procedure autorizzative, nonchè l’obbligo di installazione di impianti di rifornimento e di ricarica negli edifici, con specifiche policy per la pubblica amministrazione”.

I risultati dell’incontro al ministero “confluiranno in un documento finale, insieme a quelli del gruppo di lavoro sul sostegno alla domanda tenutosi lo scorso 4 febbraio al ministero e a quelli che saranno definiti nell’incontro sull’offerta in programma il 4 marzo”.