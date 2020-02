Domenica 16 febbraio 2020 - 16:23

L’epidemia e i rischi sulla crescita mondiale (Le stime dell’Fmi)

Previsione incremento 3,3%. Stima riduzione compresa tra 0,1 e 0,2%

Roma, 16 feb. (askanews) – L’epidemia del nuovo coronavirus potrebbe avere un effetto negativo sulla crescita mondiale nel 2020 a seconda della capacità della Cina di contenere la sua diffusione. È il monito lanciato dal direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi). “Per il momento, la nostra previsione è del 3,3 per cento e potrebbe esserci una riduzione dallo 0,1 allo 0,2 per cento (…) questo è un caso speciale e invito tutti a non trarre conclusioni affrettate”, ha dichiarato Kristalina Georgieva al Global Women’s Forum di Dubai. “Ci sono molte incertezze e stiamo parlando di scenari qui, non di proiezioni, rivolgetemi la domanda tra dieci giorni”, ha aggiunto.

Affermando che è ancora “troppo presto” per stimare con precisione l’impatto dell’epidemia, che ha provocato la morte di quasi 1.700 persone, ha tuttavia riconosciuto che i settori del turismo e dei trasporti, tra gli altri, erano già stati colpiti.

