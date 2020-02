Domenica 16 febbraio 2020 - 19:06

Governo, Italia Viva: ricerca “responsabili” miseramente fallita

"A Conte non resta che fare accordo con Renzi, oppure dimissioni"

Roma, 16 feb. (askanews) – Il tentativo di trovare dei parlamentari “responsabili” per sostituire Italia Viva, “caldeggiato fino a stamani dalle veline di Palazzo Chigi che parlava di ‘tolleranza zero’ e dalle parole di Goffredo Bettini, sembra miseramente fallito”. Lo sostengono fonti di Iv, secondo cui “al momento non solo nessuno si stacca da Italia Viva ma i gruppi renziani si dichiarano fiduciosi di accogliere nuovi ingressi già dalla settimana prossima. E il muro contro muro cercato da Conte, in sponda con Zingaretti e Franceschini, appare ogni giorno più inspiegabile”.

“Se davvero Conte non riuscisse a portare a casa i responsabili – dicono da Italia Viva – ed è difficile immaginare che il tentativo riesca, per il premier ci sarebbero solo due strade. O un accordo con quel Renzi che fino a oggi è stato attaccato dalle veline di Chigi e direttamente dal premier o le dimissioni”.