Giovedì 13 febbraio 2020 - 13:32

L’annuncio di Ryanair: nessun interesse ad acquisire Air Italy

Lo ha detto il Chief Commercial Officer della compagnia

Milano, 13 feb. (askanews) – Nessun interesse da parte di Ryanair ad acquisire Air Italy dopo la decisione degli azionisti della ex Meridiana di mettere in liquidazione in bonis la compagnia. “Ho letto sui giornali molte speculazioni su questo, voglio chiarire che no, non siamo interessati a comprare Air Italy”, ha detto il Chief Commercial Officer di Ryanair, David O’Brien, nel corso di un incontro con la stampa.

“Non abbiamo bisogno di Air Italy”, ha spiegato O’Brien. “Un’acquisizione fine a se stessa è una strategia che non porta frutti”, ha proseguito. “Ci sono ragioni specifiche dietro a ogni nostra acquisizione, noi non riusciamo a vedere nessun valore in Air Italy, se non ha investito il proprietario perchè dovremmo farlo noi?”.

“Quando Qatar Airways ha investito in Air Italy forse pensava che Alitalia non sarebbe sopravvissuta così a lungo…”, ha osservato O’Brien.

