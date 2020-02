Martedì 11 febbraio 2020 - 15:16

Air Italy, atterraggio definitivo

Non sussistono più le condizioni per il prosieguo delle attività

Roma, 11 feb. (askanews) – “A causa del perdurare delle difficili e strutturali condizioni di mercato nelle quali la compagnia sta operando, non sussistono più le condizioni per il prosieguo delle attività dell’azienda”. Lo scrive Air Italy (l’ex Meridiana) in una lettera ai dipendenti nella quale li informa della messa in liquidazione in bonis della società.

“Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis”. Lo si legge in una nota al termine dell’assemblea.

“In questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri – prosegue la nota -: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente”.

“Per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. È in corso di attuazione un piano volto alla riprotezione dei passeggeri.

È stata senza dubbio una scelta difficile presa congiuntamente dagli azionisti. A nome degli azionisti e di tutto il Consiglio di Amministrazione, tengo a ringraziare personalmente voi tutti per il vostro apporto e impegno di questi anni”. Lo si legge nella lettera ai dipendenti di Air Italya, nella quale il presidente Roberto Spada li informa della messa in liquidazione della società.

Sen/Int2