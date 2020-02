Lunedì 10 febbraio 2020 - 13:02

Volvo e la cinese Geely valutano una fusione

Saranno preservate le distinte identità dei brand

Milano, 10 feb. (askanews) – Volvo e la cinese Geely Automobile Holdings, già azionista della casa svedese, stanno valutando di unire le loro attività per creare un gruppo globale. E’ quanto afferma in una nota Volvo, spiegando che l’eventuale combinazione preserverà le distinte identità dei brand Volvo, Geely, Lynk & Co e Polestar.

Una fusione, scrive Volvo, accelererebbe le sinergie finanziarie e tecnologie tra le due aziende. Il futuro nuovo gruppo avrebbe accesso al mercato globale dei capitali attraverso la Borsa di Hong Kong, dove è già quotata Geely, con l’intenzione di una seconda successiva quotazione anche alla Borsa di Stoccolma.