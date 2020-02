Lunedì 10 febbraio 2020 - 08:47

“Detrazioni sull’idraulico, così si combatte l’evasione” (Landini)

Così il leader della Cgil

Milano, 10 feb. (askanews) – Per combattere l’evasione fiscale “avrebbe senso sperimentare nuove forme di contrasto degli interessi. Faccio il classico esempio dell’idraulico: dare la possibilità di detrarre spese di questo tipo potrebbe ridurre l’evasione Iva, che supera i 35 miliardi l’anno”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista al Corriere della Sera. “Ma poi c’è tutto il tema degli appalti, subappalti e finte cooperative, un pezzo di economia che si sottrae al Fisco e spesso è controllato dalla criminalità organizzata”, ha aggiunto.

“La Cgil – ha sottolineato Landini – vuole che si avvii una trattativa vera e propria col governo sulla riforma del fisco, perché il taglio del cuneo per i redditi fino a 40 mila euro è solo un primo passo. Vogliamo una riforma complessiva, che vada dalla rimodulazione dell’Iva alla ridefinizione dell’Irpef e delle detrazioni, al sostegno delle famiglie con figli, alla tassazione agevolata degli aumenti contrattuali nazionali, alla lotta all’evasione, perché ci sono circa 120 miliardi all’anno sottratti all’erario, secondo le stime dello stesso governo”.

Sul fronte delle vertenze Ilva e Alitalia, Landini ha detto che non verranno accettati accordi che prevedono esuberi. “Niente esuberi – ha detto – Per l’Ilva c’è già un accordo firmato un anno fa che garantisce pieni livelli occupazionali. Certo siamo disponibili a discutere dell’introduzione di nuove tecnologie, ma non firmeremo intese che prevedano esuberi. Su Alitalia siamo ancora in attesa che il governo e il nuovo commissario ci convochino. Intanto, in quest’ultimo anno e mezzo, i passeggeri sono aumentati. Non servono esuberi ma una strategia”.

Rar/Int5