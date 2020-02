Domenica 9 febbraio 2020 - 18:07

Fisco, fonti Mef: indiscrezioni su aumenti Iva totalmente infondate

Lavoro semplificazione, riduzione pressione fiscale centrato su Irpef

Roma, 9 feb. (askanews) – Secondo fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze “le notizie diffuse da articoli di stampa relativamente a supposti incrementi selettivi dell’Iva che sarebbero allo studio, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione, sono prive di qualsiasi fondamento. Il lavoro per la semplificazione e riduzione della pressione fiscale è focalizzato sull’Irpef, come peraltro correttamente riportato da diversi organi di informazione a seguito della prima riunione del tavolo di consultazione al Mef che si è svolta giovedì scorso”.