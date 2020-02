Giovedì 6 febbraio 2020 - 12:19

Saccoccia (Asi): missione Parmitano un successo oltre aspettative

"Bilancio 'Beyond' più che positivo, siamo davvero orgogliosi"

Roma, 6 feb. (askanews) – “Siamo orgogliosi di come sia andata la missione ESA Beyond di Luca Parmitano, la 12esima di un astronauta italiano nello spazio. È stata una missione molto speciale, ricca di risultati importanti per il nostro Paese e per l’Europa, un successo oltre ogni aspettativa”. Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia commentando il rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale dell’astronauta ESA Luca Parmitano, atterrato oggi dopo oltre 200 giorni trascorsi nello spazio.

“Luca – sottolinea il presidente dell’Asi – è stato il primo italiano a comandare la ISS, a essere EVA leader in tre delle quattro attività extraveicolari che lo hanno visto protagonista di un lavoro inedito per la riattivazione dell’esperimento AMS-02. Le attività della sua missione rappresentano un punto di svolta per capacità, leadership ed avanzamento delle conoscenze per la futura vita nello spazio”.

“L’ASI è fiera di Luca che rappresenta la conferma della preparazione di tutti i nostri sette astronauti, donne e uomini che ci danno e ci hanno dato molto lustro. Il bilancio della missione Beyond è, quindi, più che positivo e siamo davvero orgogliosi. Non resta che dire – conclude Saccoccia – Bentornato a casa Luca, ora comincia per te un periodo importante di ripresa e di continuazione degli esperimenti a terra”.