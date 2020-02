Mercoledì 5 febbraio 2020 - 15:07

Ad Alberto Bombassei il Premio Gianni Mazzocchi 2020

Cerimonia di premiazione al Quattroruote Day

Milano, 5 feb. (askanews) – Il Premio Gianni Mazzocchi per il 2020 è stato assegnato al cav. Alberto Bombassei, in virtù del “suo genio industriale, la sua passione mai sazia, la sua guida innovatrice nel progresso dell’auto e delle competizioni”. A consegnare il premio, in occasione del Quattroruote Day, Maria Giovanna Mazzocchi, Presidente di Editoriale Domus.

“Voglio condividere questo premio con tutti i miei collaboratori. Ho sempre scelto persone capaci e con grande passione che hanno portato Brembo a questo successo dopo 60 anni di vita”, ha dichiarato Bombassei, ritirando il Premio.

Fondatore e presidente della Brembo, Bombassei è anche fondatore e presidente di Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell’innovazione ispirato alla multi-settorialità e all’interdisciplinarietà che valorizza il dialogo tra la cultura accademica, imprenditoriale e scientifica. Dal giugno 2018 è anche presidente della Fondazione Italia Cina. Membro dell’Automotive Hall of Fame, la più alta onorificenza dell’industria automobilistica mondiale, ha ricevuto una laurea honoris causa in ingegneria meccanica dall’Università degli Studi di Bergamo (2003) e un master h.c. in strategie per il business dello sport dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (2010). Nel corso degli anni è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali ricordiamo il “Premio Leonardo”, consegnatogli sia dal Presidente della Repubblica Italiana Ciampi nel 2003 sia dal Presidente Mattarella nel 2017, per il suo importante contributo alla promozione dell’Italia nel mondo.

La Brembo, il cui nucleo originario venne fondato da Bombassei nel 1961, è oggi presente in 14 Paesi di tre continenti con 24 stabilimenti e siti commerciali e conta sulla collaborazione di oltre 10.500 persone. La sua eccellenza è dimostrata nel motorsport, che la vede impegnata in moltissime categorie: solo in Formula 1, i sistemi frenanti Brembo hanno vinto più di 400 Gran Premi.