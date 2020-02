Martedì 4 febbraio 2020 - 10:48

Sky si impegna a diventare net zero carbon entro il 2030

Darroch: Dobbiamo agire adesso perché il pianeta non può attendere

Milano, 4 feb. (askanews) – Sky si impegna a diventare “net zero carbon” entro il 2030 tagliando le emissioni di carbonio prodotte dalle persone che usano Sky, dai suoi fornitori in tutti i territori in cui opera e da tutte le sue attività.

Nel dettaglio, il colosso televisivo si impegna: a rendere più efficienti da un punto di vista energetico tutti i propri prodotti tecnologici presenti nelle case dei clienti; a sviluppare gli studi televisivi e cinematografici più sostenibili al mondo; a rendere net zero carbon tutte le produzioni originali Sky, i canali TV, gli show ed i film e a trasformare i 5000 veicoli aziendali in una flotta di veicoli a zero emissioni. Il gruppo, inoltre, pianterà alberi, mangrovie e alghe marine. Sky richiederà la certificazione dei propri obiettivi al STBi (Science-Based Target Initiative) e pubblicherà il proprio impatto ambientale.

“Stiamo entrando in un decennio critico per il lungo percorso verso il miglioramento climatico e tutte le aziende hanno l’opportunità di accelerare il progresso e diventare parte della soluzione”, ha dichiarato Jeremy Darroch, Sky Group Chief Executive. “Ogni business dipende dall’ambiente e abbiamo la responsabilità di proteggerlo. Dobbiamo agire adesso perché il pianeta non può attendere. Abbiamo intrapreso questo cammino e vogliamo portare tutti a bordo. Sky Zero trasformerà la nostra attività, promuoverà il cambiamento e ispirerà i nostri 24 milioni di clienti ridurre a zero l’impatto ambientale insieme a noi”.