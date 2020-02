Martedì 4 febbraio 2020 - 15:53

Pil 2020 sarà migliore del 2019. Non aumentermo l’Iva (Gualtieri)

Decreto su taglio cuneno fiscale mercoledì 5 in Gazzetta ufficiale

Roma, 4 feb. (askanews) – Nel 2020 il Pil crescerà di più che nel 2019. E’ fiducioso il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri che, intervenuto a l’Aria che tira su La7 assicura inoltre che l’Iva non aumenterà. “Il 2020 sarà un anno migliore del precedente – ha detto il ministro – ci sono spazi per rendere l’Iva più equa ma non intendiamo aumentarla. Alcuni prodotti meriterebbero aliquote più basse”.

Quanto al fisco, il ministro ha confermato che “la patrimoniale non è nel programma di governo. Ma difenderemo il sistema della progressività delle imposte”. L’obiettivo della riforma fiscale allo studio del governo è quello di “ridurre il carico fiscale sul lavoro e sui redditi medio bassi”. Occorre puntare ad una “riforma fiscale che riduce le tasse a qualcuno e non le aumenta a nessuno. Il decreto per il taglio del cuneo fiscale che “è stato approvato dal Consiglio dei ministri e dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale già domani”.

Parlando a tutto campo il ministro ha poi fatto riferimento anche al sistema pensionistico sostenendo che “Quota 100 non può essere prorogata. Per le pensioni serve un sistema equilibrato ma che sia equo per tutti i cittadini”.

Infine, Gualtieri ha palrato di una bandiera del M5S: “Il reddito di cittadinanza è una misura giusta che io difendo”, ma “non funziona bene la parte sulle politiche attive”.

