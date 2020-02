Martedì 4 febbraio 2020 - 15:53

Il Salone della Csr a Mind: focus su tecnologia e benessere

I volti della sostenibilità: seconda tappa del Giro d'Italia

Milano, 4 feb. (askanews) – Migliorare il benessere dei cittadini e l’efficienza delle imprese, riducendo però l’impatto ambientale: è la sfida in termini di sostenibilità che viene chiesto alle nuove tecnologie. Secondo una indagine Ipsos l’utilizzo delle nuove tecnologie può migliorare l’offerta di beni e servizi per più di un quarto delle imprese (27%) e può incrementare la produttività riducendo tempi e costi per quasi la metà (48%). Ma quali possono essere gli effetti sull’ambiente di queste nuove soluzioni tecnologiche? E quali sulla persona e le sue relazioni? L’innovazione tecnologica porta con se cambiamenti culturali e sociali, e se è una risorsa per le aziende che vogliono ripensare al lavoro, aggiornare le competenze e rivedere i modelli organizzativi, può essere anche una opportunità per migliorare la vita di lavoratori e cittadini, purché bene interpretata. Di sfide e opportunità legate alla trasformazione digitale si parlerà a Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, la più importante manifestazione in Italia dedicata ai temi della sostenibilità che fa tappa per la prima volta a Mind – Milano Innovation District (Rho Milano Fiera) giovedì 6 febbraio 2020. L’incontro dal titolo Imprese, tecnologia e innovazione per la città del futuro si svolge nell’ambito del Social Innovation Campus promosso dalla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza, spazio di co-progettazione aperto a organizzazioni, enti, università, istituzioni, aziende. “Bisogna sempre di più sincronizzare i comportamenti delle organizzazioni, in particolare delle imprese, con le attese delle persone – spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone – Per riuscire a farlo è importante saper ascoltare: il Salone rappresenta un’occasione per raccogliere idee, bisogni, richieste che arrivano dai territori oltre che per far conoscere le esperienze positive di chi, a livello locale, ha trovato soluzioni innovative per rispondere ai problemi sociali e ambientali. A partire dalle grandi aziende per arrivare alle PMI le imprese italiane sono sempre più attente a rendere sostenibili i processi produttivi e a migliorare la vita degli utenti. Stiamo assistendo a un cambiamento non solo economico ma anche culturale e questo è un valore che dobbiamo cercare di trasferire al meglio a tutti gli stakeholder coinvolti”.

L’appuntamento al Mind segna la seconda tappa del Giro d’Italia che il Salone della Csr compie alla ricerca dei “volti della sostenibilità” nel suo percorso di avvicinamento all’appuntamento nazionale del Salone previso a Milano, in Bocconi, il 29 e 30 settembre 2020. Il Giro d’Italia del Salone toccherà ancora 11 regioni da nord a sud per raccontare – con un focus per ciascun appuntamento – le varie esperienze di responsabilità sociale e l’impegno di tutte le persone coinvolte, dai dipendenti ai clienti, dai fornitori agli investitori.

All’incontro del Salone parteciperanno alcune realtà importanti che presenteranno le proprie esperienze: sulla tecnologia applicata allo sviluppo futuro della città interverranno MM, Enel e A2A mentre sull’innovazione per il benessere delle persone si confronteranno Fondazione Bracco, Cirfood, Amplifon e Alfasigma. Parteciperanno inoltre alcuni giovani imprenditori che hanno realizzato innovative attività mettendo la tecnologia al servizio della società. Un esempio è Too good to go, app nata in Danimarca e importata nel nostro Paese per contrastare lo spreco alimentare e che permette alle attività commerciali di mettere in vendita a prezzi ribassati una selezione di prodotti rimasti invenduti. E ancora Refill Italia, altra app che segnala bar, ristoranti, luoghi pubblici dove poter riempire la propria borraccia di acqua fresca evitando di acquistare bottiglie di plastica.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, Csr Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.