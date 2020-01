Venerdì 31 gennaio 2020 - 12:05

I tre consigli chiave all’Italia da Gurria (Ocse) sulla Borsa

Sul persistente mancato sviluppo dei mercati dei capitali

Roma, 31 gen. (askanews) – Minimizzare incertezza politica, economica e sociale per rafforzare la fiducia delle imprese; massima prevedibilità del futuro della tassazione quando si procederà alla riforma fiscale e garantire che aziende e risparmiatori italiani possano cogliere le opportunità che i moderni mercati offrono. Sono questi i tre punti chiave elencato dal segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, durante la presentazione al ministero dell’Economia del rapporto stilato dall’ente parigino sui mercati dei capitali nella Penisola.

Inoltre “incoraggio il governo a procedere a una valutazione dell’efficacia del quadro istituzionale e delle autorità competenti” sulla Borsa. E su questo “l’Ocse è pronta a collaborare”.

Gurria ha ripetuto le cifre chiave che mostrano come i mercati dei capitali restino sottosviluppati in Italia se paragonati ai valori di altre economie avanzate. E su questo punto ha elencato quelli che dovrebbero essere gli interventi da portare avanti in generale.

“Primo – ha detto – ridurre al minimo l’incertezza sociale, economica e politica: sarà essenziale per rafforzare la fiducia di imprenditori e investitori. Inoltre è fondamentale un pacchetto di riforme pluriennale, su cui il maggiore impatto positivo arriverà dalla riforma della Pubblica amministrazione e del sistema giudiziario”.

“Secondo – ha proseguito il segretario generale dell’Ocse – bisogna garantire la prevedibilità delle imposte, questo aspetto dovrebbe essere al centro della riforma del fisco e dei mercati”. Terzo punto “imprenditori e risparmiatori italiani devono avere l’opportunità di beneficiare di ciò che i mercati moderni possono offrire”. bisognerà quindi individuare “processi che siano idonei allo scopo e adattati agli sviluppi internazionali”.