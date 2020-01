Venerdì 31 gennaio 2020 - 14:38

Coronavirus: crolla fatturato ristoranti cinesi in Italia, -70%

Fipe-Confcommercio: per ristorazione perdita 2,5 milioni al giorno

Roma, 31 gen. (askanews) – L’allarme creato dalle notizie sul coronavirus “sta mettendo in grande difficoltà la ristorazione cinese in Italia”. Lo afferma l’ufficio studi della Fipe-Confcommercio, secondo cui “nei circa 5mila ristoranti cinesi c’è una perdita di fatturato del 70%, che tradotta in valori assoluti significa -2 milioni di euro al giorno”.

“Se a questo – aggiunge la Fipe – aggiungiamo i 500mila euro che i turisti cinesi in Italia spendono ogni giorno per mangiare, la perdita complessiva della ristorazione è di 2,5 milioni”.