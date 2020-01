Giovedì 30 gennaio 2020 - 15:40

Unicredit certificata come “Top employer Europe 2020”

La certificazione locale ottenuta in otto paesi europei

Roma, 30 gen. (askanews) – Unicredit per il terzo anno consecutivo “è stata certificata da Top Employers Institute per le eccellenti condizioni di lavoro offerte ai suoi dipendenti, confermandosi a livello di gruppo come il miglior posto in cui lavorare”. Lo comunica la banca, sottolineando che la ricerca annuale del Top Employers Institute “attesta le migliori aziende al mondo: quelle che offrono le migliori condizioni di lavoro, che formano e sostengono i talenti a ogni livello aziendale e che si sforzano costantemente di potenziare e ottimizzare le loro best practice nel campo delle risorse umane”.

Unicredit ha ottenuto questo riconoscimento “grazie alla certificazione locale Top Employers conseguita in otto paesi europei: Italia, Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Russia, Serbia e Ungheria”.

La certificazione Top Employers “viene rilasciata alle aziende premiate dopo un severo e approfondito processo di ricerca e al raggiungimento di specifici standard richiesti”. A garanzia della validità del sistema, tutte le risposte vengono sottoposte a una revisione indipendente “dimostrando che le condizioni di lavoro messe in atto da Unicredit sono state attentamente verificate e hanno permesso così alla banca di far parte di un selezionato gruppo di aziende certificate Top Employers”.