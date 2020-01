Lunedì 27 gennaio 2020 - 17:44

Tassi Btp 10 anni a minimi 3 mesi dopo Regionali, spread giù a 143

Rendimenti si riportano vicino all'1%

Roma, 27 gen. (askanews) – Seduta fortemente positiva per i titoli di stato italiani, con il netto attenuarsi dei timori che circondavano la tenuta del governo prima del voto in Emilia Romagna. In un quadro di generale di fuga dal rischio e dall’azionario, dovuto allarme coronavirus, con investimenti che si sposano sull’obbligazionario, i titoli italiani segnano progressi ben superiori al resto dell’area euro. A fine scambi i redimenti dei Btp a 10 anni, che si muovono nella direzione opposta al prezzo, risultano in calo all’1,05%, sui minimi da fine ottobre 2019.

In questo modo il differenziale rispetto ai tassi di Bund tedeschi equivalenti, lo spread, cade di quasi 20 punti base rispetto ai valori di venerdì scorso, portandosi a quota 143 punti base.