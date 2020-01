Sabato 25 gennaio 2020 - 14:24

Pisano: 60 mln transazioni con PagoPa,sanzioni per chi non rispetta

'Io' l'app dei servizi della P.A. in primavera in tutta Italia

Roma, 25 gen. (askanews) – “L’uso dei servizi di PagoPa sta aumentando e quest’ultimo anno la piattaforma ha raggiunto 60 milioni di transazioni per un controlavalore di 9 miliardi di euro. E per la prima volta siamo riusciti a introdurre delle sanzioni per i dirigenti della pubblica amministrazione che non integrano i servizi in PagoPa e quindi non adempiono al loro obbligo di digitalizzazione”. E’ quanto ha affermato la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, in un video su Twitter nel quale ripercorre i primi 100 giorni di lavoro al governo. “Questo è un importante passo avanti e lo abbiamo fatto anche grazie alla firma del Protocollo d’intesa con la Corte dei Conti”, ha aggiunto.

“Sulla digitalizzazione – ha sottolineato Pisano – vogliamo semplificare la vita dei cittadini e stiamo lavorando con PagoPa all’applicazione Io, che è in sperimentazione in 5 città e in primavera sarà diffusa su tutto il territorio”.

La ministra, ha anche ricordato che nel corso dell’esame in Parlamento del dl milleproroghe “veranno discussi dei temi importanti, come l’indentià digitale, e l’introduzione del diritto a innovare”.