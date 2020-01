Lunedì 13 gennaio 2020 - 15:35

Kaspersky primo vendor di cybersecurity

Secondo le analisi ha migliorato le sue performance generali

Roma, 13 gen. (askanews) – Kaspersky ha ricevuto un importante riconoscimento per la qualità del suo Partner Program nel corso del Canalys Worldwide Vendor Benchmark. L’azienda è stata riconosciuta primo vendor per la cybersecurity grazie alla soddisfazione espressa da parte del canale e al punteggio complessivo ottenuto (75,8%), il più alto rispetto a quello di altri 10 vendor di sicurezza informatica.

Il lancio del nuovo Partner Program, “Kaspersky United” a inizio 2019 è stato uno dei passi fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. “Kaspersky United” aiuta i partner a sfruttare al massimo le loro specializzazioni e ad ottenere incentivi economici proprio grazie alla collaborazione con Kaspersky, oltre a permettere loro di acquisire maggiori competenze, di partecipare a momenti di formazione e ad opportunità dal punto di vista delle azioni di marketing.

Secondo l’analisi condotta da Canalys, negli ultimi 12 mesi Kaspersky ha migliorato le sue performance generali, ottenendo un incremento del +7,7% nella sua valutazione rispetto a quanto ottenuto l’anno precedente. In occasione del Canalys Worldwide Vendor Benchmark di quest’anno, Kaspersky ha conseguito il punteggio massimo per la disponibilità di prodotto e l’offerta (83,7%), oltre che per la facilità di fare business (78,4%).

Rispetto allo scorso anno, la crescita più significativa nella valutazione di Kaspersky è stata registrata grazie ai programmi di accreditamento e di specializzazione (+9,9%). Questa crescita si affianca ad un ulteriore miglioramento nella valutazione relativa all’efficacia dell’approccio dell’azienda alla gestione dei partner (+8,7%) e al mantenimento della marginalità e del rendimento (+8,7%).