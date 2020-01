Martedì 7 gennaio 2020 - 17:32

Alitalia, Giancarlo Zeni è il nuovo direttore generale

Il commissario Leogrande: insieme lavoreremo a piano industriale

Roma, 7 gen. (askanews) – Giancarlo Zeni, già amministratore delegato di Blue Panorama, è il nuovo direttore generale dellaAlitalia. Lo ha annunciato il commissario straordinario dell’Alitalia, Giuseppe Leogrande, in audizione alla Camera, aggiungendo che “insieme, nelle prossime settimane, metteremo mano a un nuovo piano industriale”.

“Finalmente alla guida di Alitalia un manager competente e conoscitore del business del trasporto aereo”. Questo il commento di Marco Veneziani, presidente dell’Associazione Nazionale Piloti.

“L’avvocato Leogrande e Giancarlo Zeni sono sicuramente due persone che possono salvare e rilanciare Alitalia, così come già avvenuto con Blue Panorama Airlines. Ora – prosegue Veneziani -, si proceda rapidamente e senza ulteriori indugi alla ristrutturazione ed al rilancio della compagnia”.

“Ringrazio Giancarlo per il lavoro svolto nel corso di tutti questi anni e per la professionalità sempre dimostrata – ha commentato Luca Patanè, presidente di Blue Panorama Airlines e del Gruppo Uvet -. Dalla fine del 2017 la compagnia è in continua crescita anno su anno e proseguirà il proprio piano di investimenti e sviluppo sia per le sinergie messe in campo dal gruppo Uvet sia grazie alla gestione manageriale di Zeni. La decisione è maturata per venire incontro al commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, così da avere un supporto per poter risolvere le difficoltà di un’azienda di interesse nazionale. Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri di buon lavoro a Giancarlo in questa nuova e difficile sfida professionale”.

Nel salutare Blue Panorama Airlines, Zeni in un messaggio ai dipendenti nel suo ultimo giorno di lavoro dopo 10 anni nella compagnia ha ringraziato “tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo per rendere i nostri voli sicuri, sostenibili e attrattivi”.