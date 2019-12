Venerdì 27 dicembre 2019 - 21:47

Aspi proroga il blocco dell’aumento dei pedaggi

Dando riscontro a richiesta avanzata dal ministero dei Trasporti

Roma, 27 dic. (askanews) – Autostrade per l’Italia annuncia la proroga del blocco dell’aumento dei pedaggi deciso nel 2019. “Autostrade per l’Italia – afferma la società in una nota -, dando riscontro alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha comunicato al Mit di prorogare ulteriormente la sospensione su base volontaria dell’incremento tariffario già approvato relativo all’anno 2019”.

