Giovedì 12 dicembre 2019 - 17:13

Saraceno: Il piano Von der Leyen e i conflitti tra Paesi a Cop 25

Intervento del presidente Ref-E su Inpiù "Il conto della transizione"

Roma, 12 dic. (askanews) – “La presidente della Commissione Ursula von der Leyen’s ha presentato al Parlamento Europeo la versione finale del “European Green Deal” da tempo annunciato. Il programma contiene tra l’altro la promessa di un fondo di 100 miliardi l’anno per gestire la giusta transizione, di cui beneficeranno soprattutto i paesi dell’Est Europa, che fino ad ora si sono rifiutati di sottoscrivere l’impegno per un 2050 con zero emissioni. Sarebbe un fondo pari a tre volte quanto indicato nella prima versione, costituito da un mix di fonti, di cui però fino a gennaio non si saprà molto, se non che solo in piccola parte verrà dal budget comunitario. Investimenti BEI e fondi speciali la cui provenienza è ancora da appurare dovrebbero rappresentare la gran parte”. Così Pia Saraceno, economista e presidente di Ref-E, centro di ricerche energetiche, in un suo intervento su Inpiù, quotidiano online di commenti e approfondimenti.

Saraceno sottolinea che “Non si saprà prima di domani se la nuova versione del piano sarà accettata dai paesi dell’Est, che vorrebbero molto di più. Per tutti, anche in quelli che fino ad ora hanno aderito all’impegno, vi sono effetti redistributivi che dovranno essere gestiti. Il dissenso delle fasce di popolazione colpite e’ già evidente ed oltre a conflitti tende a far annacquare le misure necessarie”.

“Intanto alla Cop25 serpeggia il pessimismo. Non si è trovato ancora l’accordo su come far funzionare il mercato del carbonio, né sui metodi per calcolare i risultati delle politiche. L’Europa, che si propone come leader nelle politiche climatiche, starebbe secondo i paesi meno industrializzati (Brasile innanzitutto ma non solo) in realtà mettendo in pratica politiche protezionistiche, che danneggeranno proprio i paesi in via di sviluppo per il crollo della domanda delle produzioni messe al bando dall’Ue (vedi olio di Palma). Anche per loro dovrebbero essere messe in campo le risorse per una giusta transizione, oltre a quelle previste ma non ancora raccolte in base all’accordo di Parigi. Mentre si fa sempre più chiara l’urgenza della necessità di interventi radicali in tempi rapidi quanto più ci si avvicina alla certificazione degli impegni, i conflitti aumentano. Non è detto che le difficoltà di oggi non si traducano in un maggiore impegno domani, come è avvenuto dopo Copenaghen. Il tempo tuttavia stringe”, conclude.