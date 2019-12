Giovedì 12 dicembre 2019 - 03:11

Manovra: verso via libera Commissione, novità da plastic tax a Ires

Sugar tax slitta a ottobre, si allenta stretta auto aziendali

Roma, 12 dic. (askanews) – Rush finale in commissione Bilancio del Senato sulla manovra. Le votazioni, iniziate nella serata di ieri, vanno avanti ad oltranza per tutta la notte per consentire l’approdo in Aula nel pomeriggio. Molte le novità approvate, da una maggioranza che sembra compatta, e molti ancora gli emendamenti da sottoporre a voto. Non ancora del tutto escluso né uno slittamento dei lavori né una conclusione dell’esame senza mandato al relatore a riferire in Aula.

Approvate molte modifiche di rilievo nella seduta fiume della commissione. Dalla plastic tax ridotta a 45 centesimi al chilo allo slittamento a ottobre della sugar tax, dall’allentamento della stretta sulle auto aziendali all’aumento del 3,5% dell’Ires sui concessionari. E ancora, dalla stangata sulla benzina dal 2021 alle risorse che si liberano per i Comuni per la spesa corrente.

Disco verde anche all’emendamento, su cui si sono sollevate polemiche nel centro-destra, che stanzia i fondi per festeggiare i 100 anni dalla nascita del Pci. La proposta è passata con una riformulazione che elimina la quantificazione di 400mila euro in due anni della prima versione. Lo stanziamento verrà stabilito in seguito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da un Dpcm o dall’Autorità politica delegata.

Ancora da sciogliere, invece, il nodo sullo stop allo sconto in fattura per l’ecobonus e il sismabonus. Dopo essere stato approvato un emendamento che cancellava dal 2020 la misura introdotta con il dl crescita, il governo starebbe pensando a un dietrofront, con una riformulazione che prevede la reintroduzione dello sconto per valori oltre una certa soglia per non penalizzare le Pmi. Tuttavia, la partita su questo fronte è ancora aperta.

E’ arrivata anche la proroga di 2 mesi per le domande di indennizzo per i risparmiatori truffati dalle banche. Inoltre, a tutela dei risparmiatori onesti vengono inserite una serie di misure preposte ad evitare elusioni e violazione normative.

E ancora, la sperimentazione della ‘farmacia dei servizi’ viene prorogata al 2021-2022 e si estenderà a tutta Italia. La proposta di modifica apre a una collaborazione tra medici di base, pediatri e farmacisti per un percorso per i malati cronici.

