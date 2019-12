Mercoledì 11 dicembre 2019 - 19:28

Alleanza Cooperative: plastic tax così non va, tassa inutile

Lusetti: crea disparità, colpisce imprese e occupazione

Roma, 11 dic. (askanews) – La plastic tax “così non va, è una tassa inutile”. Lo afferma Mauro Lusetti, presidente dell’Alleanza Cooperative a nome dei copresidenti Maurizio Gardini e Giovanni Schiavone. “Pagare il giusto ma pagare tutti”, questa la proposta dell’Alleanza che, “nel denunciare l’assoluta inutilità, sotto il profilo ambientale, della plastic tax come da ultimo proposta nell’emendamento del governo, sottolinea le ricadute negative di questa imposta sugli investimenti delle imprese e sull’occupazione”.

La plastic tax proposta dal governo “non ha alcun effetto positivo sull’ambiente mentre avrà un forte impatto negativo sugli investimenti delle imprese e sull’occupazione. Così come è stata definita ha il solo scopo di fare cassa e può generare un effetto discriminatorio tra imprese, privilegiandone alcune a discapito di altre”.

L’agroalimentare, in particolare, “essendo tra l’altro settore trainante del Made in Italy, si vede oltretutto fortemente penalizzato, poichè vincolato dalla legislazione vigente sulla sicurezza alimentare all’utilizzo di plastica non riciclata, e per questo motivo tassato”.

“Comprendiamo – sottolinea Lusetti – l’esigenza di rispettare i vincoli di bilancio, ma chiediamo che sia un’imposta almeno equamente ripartita e applicata a tutte le imprese e a tutti i prodotti in plastica, e che abbia una misura ragionevole e proporzionata”.

“Il rinvio a luglio dell’applicazione dell’imposta – aggiunge il presidente – non è assolutamente sufficiente se non sarà usato per definire meglio le modalità applicative attraverso un successivo decreto che riesca a garantire una equilibrata ed equa imposta cercando di minimizzarne gli effetti, e di orientarla realmente al disincentivo dell’uso della plastica monouso e all’evoluzione verso modelli produttivi sostenibili e a minore impatto ambientale”.