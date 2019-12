Martedì 10 dicembre 2019 - 22:35

Enel X, ok Ue a progetto per aumentare vita batterie al litio

Una delle 17 aziende scelte da Bruxelles, risorse fino a 3,2 mld

Roma, 10 dic. (askanews) – Via libera della commissione europea a un progetto di Enel x per aumentare la “vita utile” e la sicurezza delle batterie agli ioni di litio. Lo comunica Enel X, la linea di business dedicata ai servizi energetici innovativi del gruppo Enel. Sarà una delle 17 aziende che riceveranno finanziamenti approvati da Bruxelles nel quadro del progetto paneuropeo Ipcei (Important project of common european interest), “volto a sostenere la crescente filiera europea di batterie mediante investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S) e First industrial deployment (Fid)”.

Il progetto proposto da Enel X “prevede lo sviluppo di strumenti basati sull’apprendimento automatico per la previsione dei guasti e la modellizzazione del deterioramento delle batterie agli ioni di litio di prossima generazione. Gli strumenti predittivi avranno l’obiettivo di allungare la vita utile delle batterie e aumentarne la sicurezza, ottimizzando al contempo le attività operative e di manutenzione. Il completamento del progetto è previsto entro il 2022”.

“Le batterie – afferma il responsabile di Enel X, Francesco Venturini – giocano un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dei sistemi energetici e siamo pienamente impegnati a promuovere l’innovazione in questo campo con l’obiettivo di essere pronti per affrontare la transizione energetica. Far parte di un progetto europeo così importante è un riconoscimento significativo dei nostri sforzi e competenze, sulla cui base contribuiremo a rafforzare una catena del valore sostenibile, innovativa e avanzata per le batterie in Europa”.

“Il progetto di Enel X – aggiunge Venturini – mira a sviluppare software e tecnologie all’avanguardia per le batterie, sfruttando il loro valore aggiunto e il contributo che possono dare per rendere i sistemi energetici più sostenibili promuovendo l’integrazione delle energie rinnovabili. Attraverso questa iniziativa, possiamo contribuire a stabilire l’Europa come leader digitale globale nel settore delle batterie”.