Martedì 10 dicembre 2019 - 20:55

Alitalia, Patuanelli: lavoriamo per renderla più attrattiva

"Non è detto che ci sarà lo Stato ma è impensabile farla fallire"

Roma, 10 dic. (askanews) – Il governo è al lavoro per il salvataggio di Alitalia intervenendo “sul fronte dei costi per renderla più attrattiva sul mercato e creare un’azienda che abbia una prospettiva”. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, secondo cui “il mandato al commissario è fare le rotte non per fare contento qualche amico politico ma per costruire un piano industriale serio per la compagnia. Non è detto che debba esserci lo Stato presente, dico solo che è impensabile farla fallire adesso”.

“Alitalia – ha spiegato Patuanelli intervenendo a Zapping su Radio1 – vola con circa 100 aerei e incassa tre miliardi all’anno. Guardate le altre compagnie quanti aerei hanno e quanto incassano ogni anno. Si sono tenute aperte delle rotte che non avevano redditività. Il settore aereo è in crescita costante e Alitalia è l’unica compagnia che ha avuto un bisogno costante di ricapitalizzazioni perchè era sempre in perdita”.