Lunedì 9 dicembre 2019 - 21:56

Enel X installa il più grande sistema accumulo energia a New York

"Batterie per riserva di elettricità durante i picchi di domanda"

Roma, 9 dic. (askanews) – Enel X, la business line per servizi energetici avanzati del gruppo Enel, e la società immobiliare globale Related Companies lanciano il più grande sistema di accumulo di energia a batterie di New York. L’impianto di storage “in front of the meter” da 4,8 megawatt (16,4 magawattora) si trova al Gateway Center di Related a East New York, Brooklyn, e supporterà la rete locale della società elettrica di New York, Con Edison, nei periodi di picco della domanda, “contribuendo a garantire un servizio affidabile”.

“New York – afferma il responsabile di Enel X, Francesco Venturini – è un mercato complesso e densamente popolato in continua crescita che richiede tecnologie innovative per affrontare sfide energetiche sempre nuove. I sistemi di stoccaggio come questo rappresentano uno degli strumenti fondamentali per aiutare a risolvere queste sfide potenziando la flessibilità e la stabilità dei sistemi energetici. Enel X lavora al fianco di clienti e partner per offrire soluzioni adatte alle loro specifiche esigenze con l’obiettivo di generare valore per i clienti, apportando beneficio anche alla rete”.

Enel X è stata selezionata da Con Edison nel quadro del programma Brooklyn-Queens Neighborhood della società elettrica newyorkese, “che ha l’obiettivo di aiutare i clienti a gestire i loro consumi e il modo in cui usano l’energia. Questo programma e l’uso di soluzioni come il progetto di storage presso il Gateway Center hanno permesso a Con Edison di evitare costosi potenziamenti dell’infrastruttura. Grazie a un contratto di locazione siglato con Related, Enel X e la società di sviluppo immobiliare commerciale hanno installato e collegato il sistema di stoccaggio alla rete di Con Edison”.

Il sistema “è progettato per consentire un rapporto diretto tra lo storage di Enel X e la società elettrica, semplificando al contempo l’operazione di locazione immobiliare, eliminando dalla struttura le complessità legate alla gestione dell’energia e alla partecipazione di Related.. Questo tipo di locazione immobiliare, innovativa e replicabile, potrebbe essere usata per realizzare gran parte degli obiettivi energetici e sostenibili dello Stato e della città di New York, dove il settore immobiliare commerciale gioca un ruolo essenziale”.