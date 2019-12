Venerdì 6 dicembre 2019 - 10:30

Perfetti Van Melle: 170mila pasti per i bimbi dello Zimbabwe

Responsabilità sociale d'impresa, coinvolti 1.000 dipendenti

Milano, 6 dic. (askanews) – “Questo evento sarà un modo per dare concretezza al Valore della nostra Responsabilità sociale che tutte le società del gruppo Perfetti Van Melle in Italia operando nel settore alimentare sentono in modo forte. Dedicare insieme il nostro tempo e le nostre energie per un nobile obiettivo, contemplato dall’Agenda di Sostenibilità 2030 delle Nazioni Unite, ci farà sentire utili e persone migliori”.

Con questo invito l’amministratore delegato di Perfetti Van Melle Italia, Corrado Bianchi, ha chiamato i circa 1.000 dipendenti italiani a donare un’ora e mezza del proprio tempo per confezionare razioni alimentari destinate ai bambini che frequentano le scuole in Africa.

Nel 2018 erano stati confezionati 45.000 pasti, quest’anno sono state impacchettate 170.000 razioni per i bambini che frequentano le scuole in Zimbabwe.