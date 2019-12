Martedì 3 dicembre 2019 - 07:27

A Pescara nuovo allarme viadotto, l’A14 a rischio blocco

Lo scrive Il Sole 24Ore

Roma, 3 dic. (askanews) – A Pescara nuovo allarme viadotto con l’autostrada A14 a rischio blocco. L’infrastruttura in Abruzzo potrebbe infatti essere interdetta ai mezzi pesanti, come scrive in un articolo oggi il Sole 24Ore.

Si tratta del Cerrano, poco a nord di Pescara su un’A14 che è già in crisi per gallerie non a norma, lavori in corsi e ponti sequestrati. La notizia trapela dopo un weekend di braccio di ferro tra l’ufficio ispettivo territoriale (Uit) del ministero delle Instrastrutture, proprio mentre la Liguria (l’altra area di crisi) intravede uno spiraglio, con la riapertura di una carreggiata dell’A6 Torino-Savona e di altre corsie sull’A26.

Sul Cerrano Autostrade per l’Italia (Aspi) assicura che c’è un monitoraggio continuo e le analisi effettuate evidenziano che non c’è alcun rischio statico. Diversa è l’opinione dell’Uit, guidato da Placido Migliorino. L’Uit – scrive il Sole24Ore – ha riscontrato due problemi: le cerniere che uniscono le campate sono ammalorate e ossidate tanto da non garantire resistenza in caso di terremoto e in zona c’è una frana che tocca le sottofondazioni dei piloni. Così l’Uit ha prescritto il divieto di transito ai mezzi pesanti, che però Aspi non ha adottato.

Così ieri mattina le carte sono finite alla Prefettura di Teramo, che ha il potere di disporre lo stop al posto del gestore.

Red/Int5