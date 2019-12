Lunedì 2 dicembre 2019 - 13:11

Realacci (Symbola): COP25, basta timidezze su crisi climatica

"Ha ragione Guterres. Italia, grande opportunità rilancio economia"

Roma, 2 dic. (askanews) – “Si è aperta, oggi, a Madrid la COP 25, la venticinquesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, con un forte appello di Antonio Guterres “il mondo deve scegliere tra speranza e resa”. Affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro. In Italia, secondo i dati del rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere, negli ultimi cinque anni, più di 430 mila imprese hanno investito nella green economy. Complessivamente il 21,5% delle imprese investe su prodotti e tecnologie green. L’occupazione “verde” nel 2018 è cresciuta di oltre 100 mila unità, superando i 3 milioni di occupati, il 13,5 per cento della forza lavoro. L’Italia è superpotenza in Europa per il riciclo dei rifiuti: il 79% del totale. Alla COP25 basta timidezze sulla crisi climatica, l’Italia e l’Europa siano alla guida di questa sfida come ha ribadito la commissaria Ursula Von der Leyen. Per l’Italia è una grande occasione per rilanciare la nostra l’economia”.

Lo ha dichiarato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola.