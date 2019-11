Giovedì 28 novembre 2019 - 18:00

Grillo: “A Benetton concessione senza eguali. E’ tempo di cambiare”

Di Maio: 'Su revoca concessione nessun passo indietro'

Roma, 28 nov. (askanews) – “Autostrade Story è la storia della concessione autostradale ottenuta dai Benetton più di 20 anni fa. Una concessione a condizioni di favore senza eguali. Condividete il più possibile queste informazioni. E’ tempo di cambiare”. Lo scrive il fondatore M5s Beppe Grillo su twitter rilanciando un post del Movimento in cui si ripercorre “la storia della concessione autostradale ottenuta dai Benetton più di 20 anni fa.

“Sulla revoca della concessione ad Autostrade – afferma su Facebook Luigi Di Maio – non faremo un passo indietro. Tutto il Movimento 5 Stelle, da me a Beppe Grillo ad ogni singolo eletto e attivista, è deteterminato in questa battaglia. Sono morte 43 persone perché un ponte da un momento all’altro gli è crollato sotto i piedi. Le loro famiglie ancora stanno piangendo. Chiedono giustizia. Noi gliela daremo.

Costi quel che costi”.

Cam