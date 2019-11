Mercoledì 27 novembre 2019 - 18:13

Negoziato sul Mes chiuso. Riaprirlo non ci gioverebbe (Gualtieri)

Dubbi che clamoroso stop per riaprire i termini possa giovarci

Roma, 27 nov. (askanews) – “Esiste la possibilità che il negoziato sul Mes si riapra? Secondo me no, la mia valutazione è no: il testo del trattato è chiuso, c’è un lavoro sugli aspetti esterni ma non c’è un negoziato sul testo”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione al Senato sul Meccanismo europeo di stabilità.

“Io sarei molto cauto nell’arrivare alla conclusione che su tutte le partite che ci sono sul tavolo la questione fondamentale sia prendersi 2/3 mesi in più, per avere un trattato che se cambia può anche cambiare in peggio – ha proseguito Gualtieri – Io ho dei dubbi che un clamoroso stop del governo per riaprire i termini di un negoziato chiuso possa giovare dal punto di vista degli interessi nazionali, ma il Parlamento valuterà sovranamente come sempre”.

Int11