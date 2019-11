Mercoledì 27 novembre 2019 - 20:16

Mes, Gualtieri: Negoziato chiuso. Opposizione: Sarà battaglia

Il ministro: "Comico pensare che danneggi l'Italia"

Roma, 27 nov. (askanews) – Sul Mes si scatena la bagarre tra maggioranza e opposizione con il ministro dell’Economia, Roberto Guialtieri che respinge le critiche di eventuali penalità per l’italia e annuncia che il negoziato è chiuso. Non ci stanno i partiti di opposizione che accusano di tradimento e annunciano battaglia.

“Esiste la possibilità che il negoziato sul Mes si riapra? Secondo me no, la mia valutazione è no: il testo del trattato è chiuso, c’è un lavoro sugli aspetti esterni ma non c’è un negoziato sul testo”, ha sottolineato Gualtieri, nel corso di un’audizione al Senato sul Meccanismo europeo di stabilità. “Io sarei molto cauto nell’arrivare alla conclusione che su tutte le partite che ci sono sul tavolo la questione fondamentale sia prendersi 2/3 mesi in più, per avere un trattato che se cambia può anche cambiare in peggio – ha proseguito Gualtieri – Io ho dei dubbi che un clamoroso stop del governo per riaprire i termini di un negoziato chiuso possa giovare dal punto di vista degli interessi nazionali, ma il Parlamento valuterà sovranamente come sempre”.

La riforma del Mes, ha aggiunto, è “un tema che a lungo non ha appassionato l’opinione pubblica. Sono contento di fare chiarezza e dissipare le preoccupazioni che sono del tutto infondate e basate su informazioni non corrette. La riforma del Mes è un successo per l’Italia e per tutti quei Paesi che chiedevano da tempo un tassello aggiuntivo. Si tratta di un piccolo passo avanti” che riguarda prevalentemente l ‘introduzione del backstop che “è meglio che non averlo: è una cosa comune in più”. Il successo, ha quindi detto Gualtieri, è “limitato perché abbiamo ambizioni ben maggiori”. “Se tutto ciò rappresenta una terribile innovazione e mette l’Italia sotto osservazione, lo trovo comico: stiamo parlando di una cosa che non cambia e che, se cambia un pò, cambia in m Dura l’opposizione con il deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi che ha affermato: “Quanto detto da Gualtieri sul Mes è gravissimo ed evidenzia comportamenti che potrebbero anche configurare eversione. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha nei fatti approvato un testo definitivo e inemendabile senza informare il Parlamento. Una cosa gravissima. E’ stato scavalcato il Parlamento su un trattato internazionale ratificato a scatola chiusa. Questa è infedeltà in affari di Stato. Vogliamo che Conte riferisca subito in Parlamento. Se non arriva, lo porteremo in tribunale”. Chiede di riaprire il negoziato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati: “Il governo si fermi, coinvolga il Parlamento, e, se emergono – come sta accadendo – criticità chieda subito che venga riaperto il negoziato. Non si scherza con i risparmi degli italiani”.

Il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso ha rincarato: “Gualtieri ha detto che il Trattato concordato a giugno non si può più modificare; o si accetta così com’è o si respinge in blocco. Ciò significa che Conte in giugno ha pregiudicato la posizione dell’Italia di fatto deviando le indicazioni del Parlamento e della stessa maggioranza e ponendo il Paese di fronte all’alternativa di accettare o respingere il Trattato. In ogni caso penalizzando gli interessi della Nazione e dei suoi cittadini”.

Ha provato a mediare il presidente della Camera, Roberto Fico: “Alcuni gruppi hanno chiesto a me e al ministro per i Rapporti con il Parlamento, D’Incà, se il governo potesse riferire prima possibile. Tutti i gruppi si sono dichiarati d’accordo. Il ministro dell’Economia, interpellato per le vie brevi – ha spiegato Fico -, ha dichiarato la disponibilità del governo ad intervenire in tempi rapidi, anche domani o dopodomani”.

